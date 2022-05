Milan, Stefano Pioli nominato ‘Coach of The Month’ | Serie A News

La Lega Serie A ha assegnato il premio 'Coach of the Month' all'allenatore del Milan Stefano Pioli: ecco il comunicato ufficiale

(fonte legaseriea.it) - Il premio Coach of The Month di maggio è stato assegnato all'allenatore del Milan Stefano Pioli. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Sassuolo-Milan, in programma domenica 22 maggio 2022 alle ore 18.00 al 'Mapei Stadium - Città del Tricolore' di Reggio Emilia'.

"In tutto il campionato, ma soprattutto nel momento decisivo della stagione, Stefano Pioli ha saputo trasmettere forza mentale e serenità a un gruppo giovane come quello rossonero che, grazie ai successi contro Fiorentina, Hellas Verona e Atalanta, ha mantenuto a distanza l'Inter rimanendo in vetta alla classifica in vista della giornata decisiva per l'assegnazione dello scudetto. Il Milan nel mese di maggio ha mostrato la determinazione e le idee del suo tecnico, bravo a plasmare una squadra capace di svolgere al meglio sia la fase difensiva che quella offensiva", ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato di Lega Serie A.