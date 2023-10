Milan, la particolare statistica in comune con Aston Villa e Burnley

Nella giornata di domani, domenica 29 ottobre, il Milan scenderà in campo allo stadio 'Maradona' contro il Napoli con l'obiettivo di non perdere punti rispetto alla vetta e, soprattutto, guadagnarne il più possibile rispetto a chi insegue. Nelle ultime due uscite i rossoneri di Stefano Pioli hanno rimediato una doppia sconfitta. E la sfida agli azzurri potrà essere utile per far rialzare la testa al Diavolo.