Milan, Stam: “Bellissimi i momenti in rossonero, magari torno da allenatore”

Stam, ex difensore del Milan e ora allenatore, ha parlato degli anni in rossonero e di un possibile ritorno. Ecco le sue parole.

Da poco Jaap Stam, ex difensore del Milan, ha iniziato la carriera da allenatore. Ai microfoni di Sky, però, è tornato sugli anni trascorsi da giocatore in Italia, ecco come: "Ho passato bei momenti sia al Milan che alla Lazio, mi è piaciuto giocare e lavorare in Italia ed è stato bello passare del tempo nel vostro Paese, sono diventato un giocatore e una persona migliore. Sarebbe bello avere la possibilità di tornarci ad allenare. Giocare con Nesta è stato fantastico, eravamo una bella coppia in campo, anche senza parlarci ci capivamo perfettamente. È stato bello giocare con lui sia alla Lazio che al Milan poi".