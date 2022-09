Milan: gli stakanovisti ed i mai scesi in campo

Il conto degli onnipresenti e dei sempre assenti in casa Milan in questo inizio di stagione. Tutti i numeri.

Poteva andare meglio ma questo inizio di stagione ci consegna comunque un Milan primo nel gruppo E della fase a gironi di Champions League e quinto in campionato a -3 dalla vetta. Alcuni numeri fanno sorridere i tifosi rossoneri ed altri no esattamente come possono o non possono sorridere alcuni componenti della rosa rossonera divisa tra stakanovisti ed i mai scesi in campo.