Milan, si guarda già alla prossima stagione: spunta la data del raduno

Nemmeno il tempo di godersi il successo contro il Verona e di metabolizzare il ritiro di Zlatan Ibrahimovic che in casa Milan è già tempo di pensare alla prossima stagione. Oltre alle notizie di calciomercato che continuano a susseguirsi, infatti, nella giornata odierna si è tenuto l'incontro tra Gerry Cardinale e Paolo Maldini , che hanno discusso anche in vista della Serie A 2023/2024 .

Ma non è tutto. Secondo quanto riferito da 'MilanNews', infatti, è già spuntata la data del raduno che darà il via ai preparativi per la prossima stagione. Dopo il periodo di vacanza, infatti, i giocatori e lo staff del Milan si dovrebbero ritrovare a Milanello nella giornata di lunedì 10 luglio. LEGGI ANCHE:Milan, i dettagli dell'incontro Maldini-Cardinale >>>