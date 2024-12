Milan, nuovi volti nello staff di Conceição: due innesti e un addio

Nella giornata odierna il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha accolto Sérgio Conceição come suo nuovo tecnico, senza però specificare la composizione di quello che sarà il suo staff. Come noto, infatti, in mattinata è arrivata la nota dell'esonero di Paulo Fonseca e la dirigenza aveva già chiaro in testa il nome del suo sostituto. Per questo motivo non c'è voluto molto tempo per la formalizzazione del rapporto che lega l'ex Porto al Diavolo. In questo senso, però, è interessante dare un'occhiata a coloro i quali lo affiancheranno nel lavoro quotidiano.