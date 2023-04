Milan, senza stadio gravi perdite. Le novità per Leao e su Brahim Diaz…

Altra mattina e altro giro ricco di notizie per tutti i tifosi rossoneri. Il Milan continua a spingere per il progetto del nuovo stadio, proseguire per altri anni senza un nuovo impianto porterebbe a gravi perdite. Il rinnovo di Leao e l'eco delle sirene francesi, ma anche importanti news per le condizioni di Brahim Diaz. Potete trovare questo e molto altro visitando il nostro sito 'pianetamilan.it' oppure scorrendo le prossime schede.