Milan, attesa per Sportiello: l’importanza del dodicesimo uomo

In attesa di conoscere novità sull'affare Sportiello, andiamo a rispolverare il ricordo dei secondi portieri degli ultimi anni

Fabio Barera

L'infortunio più grave del previsto occorso a Mike Maignan e il rischio di rimanere a giugno senza Ciprian Tatarusanu e Antonio Mirante. Questi sono i due motivi che hanno costretto il Milan a lanciarsi a capofitto sul mercato alla ricerca di un estremo difensore affidabile.

Il nome più caldo sul taccuino dei dirigenti del Diavolo Paolo Maldini e Frederic Massaraè quello di Marco Sportiello; negli ultimi giorni, però, qualche problema nella trattativa sembra essere sorto e l'affare potrebbe non chiudersi a gennaio, come doveva essere. In attesa di avere novità in merito, ricordiamo l'importanza del dodicesimo uomo, rispolverando gli ultimi che hanno rivestito questo ruolo nel Milan negli ultimi anni.

Nella stagione 2017/2018, con Vincenzo Montella in panchina, il Milan decide di ingaggiare come secondo portiere il quarantenne Marco Storari. L'esperto italiano è alla sua terza presenza in rossonero, dove tra l'altro terminerà la propria carriera, e centra solo due presenza tra preliminari e gironi di Europa League. La sua presenza nello spogliatoio, però, si rivela importante soprattutto per la crescita di Gianluigi Donnarumma.

Milan, Sportiello è solo l'ultimo dodicesimo uomo — L'anno successivo è la volta di un altro esperto estremo difensore, Pepe Reina. A differenza di Storari, qualche presenza in più arriva per il portiere spagnolo, che oltre ad alcuni incontri in Serie A viene designato come il titolare in Europa League, competizione da cui il Milan esce anzitempo. Anche lui, però, è stato estremamente importante perché ha agito da chioccia per i più giovani.

Al suo addio a gennaio del 2020, il Milan corre ai ripari ingaggiando il bosniaco Asmir Begovic. Entrato a gara in corso al posto dell'acciaccato Gianluigi Donnarumma contro la Fiorentina, fa il suo esordio l'8 marzo con il Genoa. Pochi giorni prima che il campionato venga bloccato per l'emergenza pandemia.

L'ultimo "dodicesimo uomo" in ordine di tempo, presente nella rosa del Milan dal 2020/2021, è Ciprian Tatarusanu. Il rumeno in queste stagioni ha alternato momenti esaltanti a clamorosi errori e di lui si ricorda soprattutto il rigore parato a Lautaro Martinez in un derby contro l'Inter. La sua presenza è stata di fondamentale importanza, soprattutto per il fatto che, a causa di infortuni del portiere titolare, spesso ha dovuto giocare lui.