Milan-Spezia, Pioli su Rebic: “Ha avuto problemi importanti, serve pazienza”

Pioli, allenatore rossonero, alla viglia di Milan-Spezia in conferenza stampa ha parlato anche Rebic: ecco le sue parole.

Domani si giocherà Milan-Spezia e oggi, come di consueto, Stefano Pioli ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche su Ante Rebic, croato classe 1993 tornato a disposizione da qualche settimana e ancora, ovviamente, non al top della forma. Il tecnico è stato interrogato su quanto tempo possa servire per vedere un Rebic di nuovo ad altissimi livelli, come ci aveva abituato nell'avvio di stagione. Pioli ha sottolineato come venga da un lungo stop e come quindi ci voglia pazienza. Tuttavia, è convinto che presto tornerà al top. Ecco le sue parole: "Chiaro che Rebic ha avuto problematiche importanti. Fermo da due mesi. Ci vorrà tempo, soprattutto per uno che strappa come lui. Anche per forza e velocità. Poi vedremo, Ante deve sfruttare ogni istante per aiutare la squadra. Non credo ci vorrà tanto, ma ci vuole pazienza".