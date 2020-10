Milan-Sparta Praga: i precedenti

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Manca sempre meno al calcio d’inizio di Milan-Sparta Praga, match valido per il secondo turno del girone H di Europa League. Uno scontro che non rappresenta un inedito nella storia, sono infatti 6 i precedenti tra le due squadre. Il bilancio parla a favore del Milan, che non ha mai perso contro la squadra ceca: quattro vittorie e due pareggi per i rossoneri.

