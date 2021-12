Milan, Spalletti: “Insigne, Anguissa e Lozano ci saranno a San Siro”

Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dei giocatori che hanno recuperato in vista del match contro il Milan tra una settimana.

Il prossimo fine settimana, il Milan ospiterà il Napoli in uno scontro al vertice della classifica e Luciano Spalletti, allenatore napoletano, ha parlato degli assenti che ultimamente hanno avuto. Ecco le sue parole a Radio Kiss Kiss: "Insigne, Anguissa e Lozano saranno convocati domani. Non mi chiedere altro, non chiedete quanto possono giocare perché in queste situazioni così equilibrate si possono trovare nuove soluzioni. Per noi è importante fare bene questa partita perché poi avremo la prossima settimana tutta a disposizione, è tanto che non facciamo una settimana-tipo. Dopo tante settimane di apnea e difficoltà a recuperare averli domani ci permetterà di metterli a posto per la prossima partita contro il Milan".