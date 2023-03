Milan, dopo la sosta si va verso un finale di stagione incandescente | News

Dopo la sosta il Milan sarà impegnato in un finale di stagione dove si giocherà tutto: dal campionato alla Champions, ecco l'analisi

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - In piena corsa per partecipare, il prossimo anno, a quella Champions League che in questa stagione ha regalato il ritorno tra le prime otto squadre d'Europa. È questa l'istantanea che offre la stagione del Milan di Stefano Pioli allo scoccare dell'ultima sosta stagionale per gli impegni delle nazionali. Da tempo è sfumato, soprattutto per merito di un Napoli da record, il sogno di un bis tricolore, ma l'ultima parte dell'annata 2022/23 ha ancora tanti obiettivi da raggiungere.

Il nuovo anno ha visto, finora, un andamento ondivago in quanto ai risultati colti sul campo, con soddisfazioni alternate a delusioni, ma anche il conseguimento di un obiettivo davvero importante. Il successo sul Tottenham e l'accesso ai Quarti di finale di Champions, con un sorteggio che ha proposto l'inedito confronto - in campo europeo - proprio con il Napoli di Spalletti, rappresenta una tappa davvero importante del percorso vissuto, negli ultimi anni, dal gruppo rossonero. Una doppia sfida che sarà tutta da giocare, con personalità ed entusiasmo.

Più avaro di soddisfazioni il percorso in campionato, dove però nulla è compromesso. Dalla Lazio seconda all'Atalanta sesta, le contendenti per tre posti in Champions League sono rinchiuse tutte nello spazio di 7 punti, con in mezzo l'incognita legata ai 15 punti di penalizzazione inflitti alla Juventus. Il calendario degli ultimi due mesi abbondanti di stagione proporrà tre scontri diretti (Lazio in casa, Roma e Juventus in trasferta) distanziati tra loro e non a ridosso dell'impegno in Champions League.

Sarà importante, quindi, non perdere terreno nelle partite che si disputeranno vicino al doppio incrocio europeo col Napoli: Empoli in casa, Bologna in trasferta e Lecce di nuovo a San Siro. Ritrovare il sorriso, riprendere lo slancio dei risultati utili colti a febbraio e conquistare 9 punti in palio che potrebbero essere davvero fondamentali nella corsa ai piazzamenti europei, anche perché queste sfide precederanno i due scontri diretti contro le squadre della Capitale. Occasioni importanti, per un finale ancora tutto da scrivere. Milan, ma che fine hanno fatto Pobega, Vranckx e Adli?

