Milan, Sosa: “Voglio che il Napoli vinca lo Scudetto, non temo gli altri”

Sosa, ex mediano del club azzurro, ha detto di non aver paura di Milan e Inter e di augurarsi che non vinca la Juventus, ecco le sue parole.

Stefano Bressi

L'inizio di campionato ha visto primeggiare il Napoli insieme al Milan, con l'Inter leggermente dietro, e di questo ha parlato Roberto Sosa, ex centrocampista partenopeo, ai microfoni di Canale 21. Ha detto di non temere le milanesi e di augurarsi solo che perda la Juventus, molto staccata: “Il Napoli in questo campionato gioca totalmente un altro sport, perché non vedo nessuna squadra che gioca all’altezza del Napoli. Al di là degli ultimi risultati penso che il Napoli sta esprimendo un gioco straordinario. Non mi fanno paura né il Milan, né l’Inter. Ogni domenica quando guardo il calcio italiano voglio che vinca il Napoli e che perda solo una squadra ed è quella che mi fa paura”. Queste intanto le notizie più importati di questa mattina >>>