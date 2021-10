Milan, Sky: “Tatarusanu primo portiere, ma le gerarchie possono cambiare”

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle gerarchie per la porta del Milan dopo l'infortunio di Mike Maignan

Manuele Baiocchini, giornalista di 'Sky Sport', ha parlato delle gerarchie per la porta del Milan dopo l'infortunio di Mike Maignan. Queste le sue dichiarazioni: "Tatarusanu sarà il primo portiere del Milan, questo possiamo confermarlo. E' anche una questione di correttezza visto che il rumeno era il secondo di Maignan. Poi è chiaro che le gerarchie possono cambiare: se Tatarusanu non dovesse fare bene Mirante è pronto a giocarsi le sue carte. Per questo motivo il Milan ha preso Mirante che è un portiere di grande esperienza".