Milan, Sky – Ottime notizie da Milanello, Rebic si è allenato in gruppo

Attenzione alla novità dell'ultimo minuto riportata da 'Sky Sport'. Ante Rebic si è allenato in gruppo: convocazione possibile per il derby

Arriva un'importantissima notizia firmata 'Sky Sport'. Secondo quanto riferisce l'inviato Peppe Di Stefano, a dispetto di come si pensava nel pomeriggio, Ante Rebic si è allenato insieme al resto del gruppo. Il croato, a 20 giorni dalla distorsione alla caviglia rimediata conto il Verona, si candida seriamente a iscriversi nella lista dei convocati di Stefano Pioli. Sarà decisivo l'allenamento di domani per saperne di più, ma quel che è certo è che Rebic quest'oggi ha lavorato bene. E insieme agli altri. Le Top News di oggi sul Milan: Nuovo Stadio, ci siamo. Due recuperi in vista del derby