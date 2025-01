Milan, chi è Siramana Dembele? Tutto sul nuovo vice-allenatore rossonero

Col cambio in panchina, il Milan ha anche un nuovo vice-allenatore: Siramana Dembele. Ecco chi è l'allenatore in seconda di Sergio Conceicao.

Il Milan ha cambiato allenatore ed è passato da Paulo Fonseca a Sergio Conceicao . Il neo-tecnico dei rossoneri ha portato con sé il suo staff, tra i quali c'è anche l'allenatore in seconda, Siramana Dembele . Ecco qualche informazione in più su di lui.

Dembele è nato in Francia, a Parigi, il 27 gennaio 1977 ed ha 47 anni. Di origini ivoriane, è stato calciatore fino al 2009, anno del suo ritiro. Il suo ruolo era il mediano e, dal 1998 al 2002, ha giocato coi Les Lilas. Poi è passato all'Olympique Alès, che attualmente gioca nel Championnat National 3, quinta serie del calcio francese. Nella stagione 2003/2004 ha giocato per il Cannes, mentre in quella successiva è andato al Nimes Olympique, con il quale ha giocato 41 partite. Nel 2005 si è trasferito in Portogallo, precisamente al Vitoria Setubal, con il quale ha affrontato anche la Sampdoria in Coppa UEFA. Coi portoghesi, ha giocato 16 partite.