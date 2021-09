Milan, Singer: “Abbiamo invitato gli arbitri all’evento, ma non li vedo”

In occasione dell’evento Restore The Music Milan, ha parlato Singer. Battuta sugli arbitri di ieri sera in Champions.

C’è ancora un po’ di amarezza per Milan-Atletico di Champions League di ieri sera e per come i rossoneri sono stati penalizzati dagli arbitri, come dimostrano anche le parole di Gordon Singer. Presente all’evento Restore The Music Milan, il figlio del proprietario del fondo Elliott, che detiene il club rossonero, ha rilasciato alcune battute sull’arbitraggio: “Molti avranno visto la partita ieri sera. Abbiamo invitato gli arbitri a essere con noi all’evento oggi, ma non li vedo…” Singer è anche il co-founder di Restore The Music, che opera ormai da sei anni.