Milan, Simone Inzaghi: “Avrei firmato per un’Inter messa così ad aprile”

Ieri in conferenza stampa ha parlato Simone Inzaghi, allenatore nerazzurro, che si sta giocando col Milan e non solo lo Scudetto, ma che oggi si gioca tantissimo. A chi lo critica, ha risposto che è soddisfatto della posizione e che non se lo sarebbe forse neanche aspettato. Ecco tutte le sue parole: "Tutte le squadre hanno avuto questi momenti, il nostro è coinciso col Liverpool e col derby perso. Ma ad inizio anno ci avrei messo la firma per essere messo così ad inizio aprile, ovvero in corsa per giocarmi lo Scudetto, con una Supercoppa vinta e col raggiungimento degli ottavi di Champions League. Ora oltre allo Scudetto ci stiamo giocando il posto in Champions per il prossimo anno, che è ciò che ci aveva chiesto la società ad inizio anno. Noi allenatori dipendiamo dai risultati, ma io sono contentissimo della scelta fatta a giugno. Domani dobbiamo fare una grandissima partita contro un avversario di valore, in un grande stadio, ma domani andiamo a Torino a fare una partita di carattere".