Milan, si attende l’esito dei tamponi. Qualcuno oggi non si è allenato

Nelle prossime ore ci potrebbero essere alcune novità date dall'esito dei tamponi. Qualche giocatore del Milan pare non si sia allenato

Fiato sospeso in casa Milan. Secondo quanto riferisce 'Sky Sport' si sta attendendo l'esito dei tamponi, ma sembra che oggi qualche calciatore non si sia allenato. Questo potrebbe essere purtroppo un indizio di uno scenario non proprio positivo. Attualmente i calciatori che hanno contratto il Covid sono Ciprian Tatarusanu e un altro che non ha voluto svelare la propria identità. C'è dunque attesa e speranza in quel di Milanello. Rebic, Ibra e Leao giocheranno? Clicca qui per le parole in conferenza di Pioli