Milan-Rukh Lviv, trasmesso un messaggio di Shevchenko

Milan-Rukh Lviv, il messaggi di Andriy Shevchenko

"Ciao a tutti, sono Andriy Shevchenko, a nome mio e del Milan ho il piacere di darvi il benvenuto al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football per gli ottavi di finale della Uefa Youth League. Sarà per tutti una bella esperienza che auguro di vivere al meglio, al pubblico raccomando di tifare in maniera positiva perché questa sia una vera e propria festa dello sport. Oggi più che mai i valori rappresentati dal calcio come il rispetto e il fair play devono essere la base per un futuro di pace. A voi ragazzi e staff del Ruh Lviv, costretti a giocare lontano dal vostro campo anche le gare casalinghe, va il caloroso abbraccio del mondo rossonero, e il mio personale da cittadino ucraino. Ricordiamoci sempre che avversari lo siamo solo in campo. Godiamoci questa partita con passione e con gioia".