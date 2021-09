Milan, settore giovanile: il programma del weekend | News

Weekend ricco di impegni per tutto il settore giovanile dei rossoneri. Ecco tutte le partite delle varie categorie del Milan

Weekend denso di appuntamenti per le formazioni giovanili rossonere. Si parte sabato alle 11.00 con la trasferta della Primavera di Federico Giunti sul campo dell'Atalanta. Una sfida difficile per i rossoneri, contro una squadra da sempre protagonista della categoria, ma che può servire da stimolo per cercare la prima vittoria in campionato. Sempre sabato, ma alle 15.00, ci sarà la terza di campionato a Monza per l'Under 17 di Christian Lantignotti, reduce dal pesante successo del Vismara ottenuto contro l'Atalanta.