Milan, settore giovanile: il programma del weekend | News

Attraverso un articolo apparso sul sito ufficiale, il Milan ha pubblicato tutti gli impegni di questo ricco weekend del settore giovanile

Tante partite e tanto divertimento ci attende nel prossimo fine settimana. Torna in campo la Primavera di Mister Giunti che, dopo la sconfitta di domenica contro il Cagliari, vuole rialzarsi in casa contro la SPAL. Domenica spazio alla Primavera Femminile, impegnata con il Tavagnacco, trasferta in Sardegna per l'U17 maschile contro il Cagliari. Tra sabato e domenica il Vismara ospiterà anche l'U18 e l'U15 maschili, così come l'U15 Femminile. Ecco il menu completo di questo fine settimana: