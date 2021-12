Milan, settore giovanile: il programma degli incontri nel weekend

Domenica d'alta classifica per le ragazze del Milan di Corti; in trasferta Primavera, U18 e U16. Ecco tutti gli impegni nel fine settimana.

Appuntamenti molto significativi nel fine settimana del Settore Giovanile rossonero. Sabato torna in campo la Primavera, a caccia del terzo risultato utile consecutivo tra campionato e Youth League sul campo della Sampdoria: contro un rivale di livello i ragazzi di Giunti cercheranno punti per proseguire la loro risalita. In campo anche l'U9 e due Under femminili: U17 e U11.