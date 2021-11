Milan, settore giovanile: i risultati del weekend con l’Under 17 sugli scudi

Classe 2005 del Milan protagonista sia al maschile che al femminile. Primo pari stagionale per la Primavera femminile. I risultati.

La copertina dell'ultimo fine settimana del Settore Giovanile rossonero è tutta per le due rappresentative Under 17, quelle composte dai nati nel 2005 con qualche integrazione del 2006. Sia la squadra maschile che quella femminile, infatti, hanno messo a segno due vittorie importanti e ricche di gol. Con il 6-1 al Brescia, i ragazzi di mister Lantignotti hanno confermato la vetta della classifica - a pari merito con Inter e Atalanta - del Girone B con 19 punti in 8 giornate.