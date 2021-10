Milan, settore giovanile: i risultati del weekend

Cade la Primavera del Milan, ma le altre Under non sbagliano, sia in casa che in trasferta. Ecco com'è andata nell'ultimo weekend.

Un fine settimana che venerdì si è aperto male per i rossoneri, con la sconfitta al Vismara della Primavera contro il Napoli. Già il sabato ha però riportato il sorriso, con numerose vittorie e tantissimi gol: larghi successi in trasferta per l'U10 e dell'U12, entrambe a Rozzano, e per l'U17 Femminile a Meda. Vittorie con ampio scarto al Vismara per U11, U9 e U15 Femminile. Trend confermato anche domenica: bene gli U13 a Seregno, così come l'U18 ad Ascoli. Al Vismara vittorie per U14 sul Monza e U11 Femminile sul Lombardia Uno. L'U17 replica vittoria e risultato della Prima Squadra battendo in casa l'Hellas Verona per 3-2, pareggio per l'U16 contro l'Atalanta.