Milan, il programma del weekend del settore giovanile: due derby da giocare

(fonte acmilan.com) - Il fine settimana del Settore Giovanile rossonero si apre ancora una volta con la Primavera di Mister Abate, impegnata sabato 22 ottobre al PUMA House of Football contro la Roma. A seguire terza giornata di campionato per U12 e U10 maschili, e quarta sfida ufficiale per l'U17 femminile. Al centro sportivo rossonero sarà impegnata anche l'Under 14 di Mister Merlo, che ospiterà l'Inter per il primo confronto stagionale contro i nerazzurri. Sarà Derby nel weekend anche per l'Under 17, chiamata nella giornata di domenica a riscattare la sconfitta di Verona. Doppia sfida contro l'Atalanta per U15 e U16, mentre la Primavera femminile ospiterà il Napoli per dare continuità al successo di Vinovo dell'ultimo weekend.