Milan, ecco sette cose da sapere sul nuovo acquisto Sergino Dest | News

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Milan ha pubblicato sette cose da sapere sul conto del nuovo acquisto rossonero Sergino Dest

Enrico Ianuario

(fonte acmilan.com) - Arrivato a Milanello nell'ultimo giorno di mercato, Sergiño Dest è l'innesto voluto dalla dirigenza rossonera per rafforzare la squadra per la stagione in corso. Il laterale classe 2000 ha già collezionato diverse esperienze nel calcio di alto livello, sia a livello di Club che di nazionale. Andiamo a scoprire le 7 curiosità più interessanti su di lui:

SULLE ORME DEI GIGANTI OLANDESI

Dest è nato nella cittadina olandese di Almere, distante circa 30 km dal centro di Amsterdam, proprio come la leggenda rossonera Frank Rijkaard. Dalla squadra di calcio di Almere proviene inoltre un altro nazionale orange che è stato un protagonista della nostra storia recente: Clarence Seedorf.

BACKGROUND MULTIETNICO

Esattamente come questi due campioni olandesi della storia del Milan, anche Dest condivide in parte l'origine centroamericana. Sergiño, infatti, è il figlio unico di una madre olandese e di un padre surinamense-americano.

IL SOGNO AMERICANO

Il doppio passaporto - olandese e americano - ha messo Sergiño davanti a una difficile scelta. Il cuore ha deciso per lui, aprendogli le porte degli USA, rappresentativa nazionale con cui nel 2017 fa il suo esordio con l'Under 17 nei Mondiali di categoria. Il gruppo affiatato e l'accoglienza ricevuta dallo spogliatoio americano legano il difensore ai destini del movimento calcistico made in America, di cui sposa progetto e crescita futura. Dal debutto in Nazionale maggiore nel 2019, Sergiño ha collezionato 19 presenze con la maglia degli Stati Uniti d'America.

UN PIONIERE YANKEE

Dopo essere stato il primo giocatore americano della storia del Barcellona, Sergiño Dest si appresta a diventare il secondo yankee di sempre a vestire la maglia del Milan. Prima di lui solo la parentesi di Oguchi Onyewu, il difensore ex Standard Liegi.

IL PREMIO DI MARKO

Il riconoscimento come 'talento dell'anno' - ottenuto nel 2020 da Sergiño con l'Ajax - è stato dedicato dagli stessi lancieri all'attaccante olandese ex-Milan. Il premio, votato dallo staff della società olandese, ha visto negli anni succedersi numerosi talenti esplosi nel calcio internazionale e passati dall'Academy ricca di talenti dei biancorossi, tra i vincitori anche l'ex rossonero Urby Emanuelson nell'anno 2006.

TRA CULTURA E MUSICA

Tra Amsterdam e la nazionale americana, a cui aggiungere la parentesi catalana, Sergiño ha avuto a che fare con molte culture, ognuna con le sue peculiarità. Dest ha dichiarato di apprezzare particolarmente il clima in terra spagnola, ambientarsi al clima italiano sarà dunque una formalità. Il capitolo musica rimarca l'origine americana del difensore: la superstar Drake il suo artista preferito.

IDOLI E ISPIRAZIONI

Il suo idolo è Ronaldinho, così come l'intera squadra che ha vinto il Mondiale nel 2002 con la selezione brasiliana. Tra le numerose stelle di quel Brasile, presenti anche altri due ex rossoneri come Kaká e Ronaldo. Cresciuto come molti ragazzi con la fantasia e l'imprevedibilità dei talenti brasiliani, Sergiño ha ammesso in alcune interviste di apprezzare ed ispirarsi anche a leggende di altri sport, tra cui Muhammad Ali.