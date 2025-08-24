Una sconfitta inaspettata e allarmante, quella del Milan contro la Cremonese alla prima giornata di campionato. Gli uomini di Massimiliano Allegri hanno deluso e subito due gol, cosa inimmaginabile alla vigilia. Tanti si sono scagliati contro i difensori, ma i veri colpevoli di ieri sono le due mezzali: Ruben e Youssouf Fofana, che peccano di qualità e, soprattutto si perdono gli uomini in fase difensiva. Sia l'inglese che il francese hanno cercato spesso l'inserimento, ma senza mai concludere bene. Inoltre, i due gol sono causati da loro. Tutto questo e tante altre analisi le abbiamo fatte nel nostro video qui sotto con Mattia Pellé, match analyst: vi invitiamo a guardarlo per tutti i dettagli e vi chiediamo di lasciare un mi piace e iscrivervi! Il video è qui sotto.