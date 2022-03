Milan, serve un finale da 10: Pioli rilancia Brahim Diaz contro l’Empoli

La nuova missione di Pioli è quella di recuperare Brahim Diaz, calciatore del Milan. Lo spagnolo potrebbe giocare contro l'Empoli

Stefano Pioli ha una nuova missione. Quella di recuperare Brahim Diaz. Va bene il trio composto da Kessie, Tonali e Bennacer, ma per vincere serve anche fantasia. Per questo motivo, così come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'allenatore vuole cercare di far rendere al massimo lo spagnolo, che non riesce ancora ad essere continuo nelle sue prestazioni.