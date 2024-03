Milan, campionato chiuso. Ora testa alla Champions e… l’Europa League

Il Milan guarda ad altri obiettivi dopo la vittoria dell'Inter sull'Atalanta. C'è un posto in Champions da conquistare e... l'Europa League

Bisognerebbe chiedere a Stefano Pioli se, alla fine, 'tana tutti' l'ha fatta davvero. Sfido a trovare un singolo tifoso che, a quelle parole, non si sia esaltato, contando che in quel momento i rossoneri potevano ancora giocarsela per lo scudetto. Eppure, durante la conferenza di ieri pomeriggio, è stato lo stesso Pioli ad ammettere che il sogno tricolore è completamente svanito: l'Inter vince anche contro l'Atalanta e può iniziare a cucire lo stemma al centro della maglietta.