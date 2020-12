Milan, Serginho su Rossi: “Scompare un’altra leggenda del calcio”

MILAN NEWS – Una scomparsa prematura che ha lasciato sconvolto il mondo del calcio. Nel corso di questo anno funesto, quasi alla fine, è morto anche Paolo Rossi, attaccante eroe per l’Italia nel Mondiale del 1982. Ha giocato anche nel Milan, nella stagione 1985/86, ma collezionando solo 3 gol in 26 presenze. Un saluto è arrivato anche da un altro ex rossonero, Serginho. Il brasiliano ha affidato al proprio profilo Instagram il ricordo a Pablito: “Che triste notizia sulla perdita dell’ennesima leggenda del nostro sport… Per noi che giochiamo nel calcio italiano sappiamo della sua importanza… R.I.P. Paolo Rossi”.