Milan, Sensini: “Lotta a tre fino all’ultimo per lo Scudetto”

L'ex difensore Roberto Sensini ha parlato della lotta Scudetto, in cui il Milan è pienamente coinvolto da grande protagonista. I rossoneri, infatti, in attesa del recupero dell'Inter, sono primi in classifica. Subito dietro c'è anche il Napoli, che però è un po' più staccato. Sensini ha parlato così della lotta ai microfoni di TuttoMercatoWeb: "Sempre detto che Simone Inzaghi era destinato ad arrivare lontano. L'attacco dell'Inter è pazzesco, riesce sempre a trovare il gol. Nonostante sia giovane, ha già una discreta esperienza: Simone ha tutto per portare i nerazzurri allo scudetto. Ma il Napoli del mio amico Spalletti e il Milan sono ancora lì, rimarranno in corsa anche loro fino alla fine".