Milan, Seedorf: “Con lo Scudetto più certezze, gioca sempre bene”

Ha giocato per anni nel Milan, vincendo tutto, Clarence Seedorf, che ora è commentatore su Amazon Prime Video e ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla situazione rossonera. Ecco le sue parole: "Non solo esperienza in più, lo Scudetto ha dato certezze e risposte a come arrivare fino in fondo alla stagione e raccogliere il lavoro fatto. L’autostima è aumentata dopo lo scudetto e le buone prestazioni avute: hanno capito cosa serve e cosa mancava. La squadra oggi ha tante certezze".