Milan, Sebastiani (pres. Pescara): “Possono fare un passo importante”

Sebastiani, presidente della squadra abruzzese, ha parlato del Milan e della lotta Scudetto che vede i rossoneri protagonisti.

Mancano ormai poche partite e il Milan è in piena lotta per lo Scudetto, che sarebbe il diciannovesimo della sua storia, e di questo ha parlato Daniele Sebastiani, presidente del Pescara e osservatore terzo di questo campionato così combattuto. Secondo lui, i rossoneri dovranno superare lo scoglio nerazzurro domenica prossima. Se ci dovessero riuscire, si avvicinerebbero molto al titolo, lasciano alle spalle . Ecco tutte le parole di Sebastiani a TuttoMercatoWeb sulla lotta per il primo posto: "Se il Milan supera lo scoglio Atalanta può fare un passo importante. Ma l’Inter ha il calendario più semplice. Tutte e due stanno facendo bene". Segui in diretta la partita del Milan di questa sera >>>