Milan, obiettivo scudetto: ecco la tabella di Pioli per sognare

Il Milan di Stefano Pioli crede nello scudetto. La squadra rossonero può restare in corsa fino alla fine. Ecco i motivi

Salvatore Cantone

La Gazzetta dello Sport si sofferma sul momento che sta attraversando il Milan. La doppietta di Giroud nel derby ha cambiato le prospettive, con i rossoneri che si giocano il tricolore punto a punto con l'Inter. Attenzione anche al Napoli, che sta facendo molto bene con Spalletti. I nerazzurri hanno una gara da recuperare con il Bologna, ma in queste 13 giornate tutto può succedere.

Innanzitutto il calendario non è uguale per tutti. Il Milan deve giocare 13 partite di campionato più 2 semifinali di Coppa Italia. Al massimo 16 se ci sarà la finale di Coppa Italia. L'Inter invece ha più impegni: 13 di campionato, il recupero, 2 di Coppa Italia e almeno 2 di Champions — e che Champions — contro il Liverpool. Totale minimo: 18 partite. Possono diventare 19 o di più, nel caso in cui passasse il turno contro il Liverpool. La fatica può diventare un fattore decisivo.

Ovviamente per vincere lo scudetto servono tanti punti. Pioli non si è nascosto e ha sempre detto di volerne fare di più dell'anno scorso. Per come corrono Inter e Milan, servono più di trenta punti (su 39) da qui alla fine. Impossibile? No. Il Diavolo quest'anno ha una media 2,2 punti a partita. Continuando allo stesso ritmo ne farebbe ancora 29. L'obiettivo è quello di fare il massimo dei punti negli incroci con Salernitana, Udinese, Empoli e Cagliari e strappare un pareggio a Napoli. L'Inter riuscirebbe a fare altrettanto? Forse sì, ma il doppio confronto con il Liverpool può pesare.

Una giornata chiave potrebbe essere la 34°. Ci sono in programma Milan-Lazio e Roma-Inter. L'Olimpico non è come San Siro e quindi i nerazzurri potrebbe soffrire il fattore campo. Le ultime quattro giornate però sulla carta sono favorevoli ai nerazzurri che hanno Udinese, Empoli, Cagliari e Samp, mentre per i rossoneri ci sono Fiorentina, Verona, Atalanta e Sassuolo. Per cui il Milan deve cercare di fare più punti possibili adesso. Insomma, l'Inter è favorita, ma tutto può succedere. Milan, grande colpo di mercato dalla Juventus? Le ultime news >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI