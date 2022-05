Milan, in caso di scudetto niente festa in Duomo: il programma | News

In caso di scudetto, il Milan non potrà festeggiare in Piazza del Duomo a Milano: ecco quale sarebbe il programma dei rossoneri

Enrico Ianuario

Dove festeggerà il Milan in caso di vittoria dello scudetto? E' la domanda che tutti i tifosi rossoneri si stanno ponendo da un paio di giorni, in quanto è possibile che il Diavolo possa conquistare il tricolore undici anni dopo l'ultima volta. 'Sky Sport' riferisce il programma sia della squadra di Stefano Pioli che dell'Inter in caso di trionfo finale.

"Il Milan potrebbe tornare in pullman nel capoluogo lombardo, destinazione Casa Milan, per incontrare lì i tifosi rossoneri", riporta 'Sky Sport' su Instagram. "Lunedì 23 maggio, invece, la squadra vincitrice del campionato sarà ricevuta al comune di Milano dal sindaco Beppe Sala, intorno alle 17. Poi, in caso di vittoria rossonera, possibile pullman scoperto in giro per la città con tappa finale al Duomo".

Per quanto riguarda l'Inter, invece, "se sarà scudetto lo sarà in un San Siro ancora una volta tutto esaurito (74 mila spettatori): lì eventualmente andrà in scena la prima parte della festa. La cerimonia di consegna della coppa dello scudetto e poi la festa coi tifosi, stavolta dentro e non fuori dallo stadio, come successo 12 mesi fa. Niente pullman scoperto alla domenica, quello eventualmente potrebbe andare in scena il giorno dopo, quando sarebbe in programma l'incontro col sindaco Sala (alle 17 di lunedì in comune)". Attacco, pazza idea della dirigenza del Milan! Le ultime news di mercato >>>

