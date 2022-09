Milan, prima sconfitta in campionato dopo 22 risultati utili consecutivi

Con la sconfitta interna contro il Napoli, il Milan cade in campionato dopo 22 risultati utili consecutivi.

244 giorni dopo quel Milan-Spezia che in molti di voi ricorderanno per il goal "annullato" a Junior Messias dall'arbitro Marco Serra, i rossoneri perdono una partita in campionato. La sconfitta contro il Napoli segna infatti la fine della striscia di 22 risultati utili consecutivi messa a segno dalla squadra guidata da Stefano Pioli. Parola d'ordine ripartire, magari già ad Empoli dopo la sosta.