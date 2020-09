Milan, Sconcerti: “Confermata la crescita anche senza Ibrahimovic”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Il giornalista Mario Sconcerti, attraverso le pagine del Corriere della Sera, ha parlato del momento che sta attraversando il Milan dopo la vittoria contro il Crotone.

“Ha fatto una partita promettente il Milan, in testa alla classifica. Ha subito poco, quindi ha avuto personalità anche senza Ibrahimovic. Questo conferma la crescita. L’infortunio di Rebic però raddoppia l’handicap in attacco ed esperienza nel momento migliore per prendere entusiasmo”.

NON TRAMONTA LA PISTA BAKAYOKO >>>