Milan, Scaroni: “Richieste dei giocatori? Siamo disposti a perderli a zero”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, è intervenuto ai microfoni di Tutti i convocati. Scaroni, oltre al nuovo stadio, ha parlato della gestione del club dei parametri zero. Come noto, il Diavolo perderà al termine della stagione FranckKessie, che si trasferirà al Barcellona. Stesso discorso per Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu nella prossima stagione. Ecco cosa ha detto: "Il calcio è cambiato, perchè la sostenibilità economica è una necessità per tutti. Se un giocatore fa richieste insostenibili, siamo disposti anche a perderlo a zero".