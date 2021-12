Milan, Scaroni: “Mercato? Io non parlo di queste cose” | PM News

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai nostri microfoni all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A. Ecco cosa ha detto

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato ai nostri microfoni all'uscito dall'Assemblea di Lega Serie A. Ecco cosa ha detto: "Com'è andata l'assemblea? "Chiedete al presidente. Fatta per il nuovo stadio? Fatta non so. L'amministrazione comunale è d'accordo, quindi stiamo andando avanti. Speriamo di riuscire ad andare avanti veloci. Il prossimo passo? Stiamo ragionando sul progetto. Dobbiamo partire con la progettazione di dettaglio".