Milan, Scaroni: “Capienza degli stadi al 50%. Mercato? Non ne parlo”

Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha rilasciato delle breve dichiarazioni all'uscita dall'assemblea di Lega Serie A. Ecco cosa ha detto: "Dalle prossime partite la capienza sarà del 50%. Mercato? Non ne parlo, non me ne occupo".