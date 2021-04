Milan-Sassuolo, Pioli: “Stiamo bene fisicamente, nessun problema”

In vista di Milan-Sassuolo è stato chiesto a Pioli se la squadra sia poco brillante per un problema fisico. Ecco le sue parole.

Nonostante sia difficile in questo momento, oggi Stefano Pioli in conferenza stampa ha parlato praticamente solo di Milan-Sassuolo, match valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A e che, in teoria, potrebbe essere chiave per le ambizioni rossonere. Interrogato sulla condizione fisica della squadra, Pioli ha risposto negando qualsiasi tipo di calo fisico. Ecco le sue parole: "No, non credo proprio. I nostri dati non ci danno preoccupazione. Credo che se pensiamo alla scorsa partita non siamo stati i migliori dal punto di vista tecnico, non fisico. Le partite o le chiudi o le soffri fino alla fine. Noi siamo stati bravi a soffrirla. Domani sarà diversa, ci vorrà organizzazione e tempi di gioco. Possono crearci difficoltà, come a tante squadre". Leggi tutte le parole di Pioli in conferenza >>>