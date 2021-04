Milan-Sassuolo, Pioli: “Non è il momento di pensare alla Superlega”

Domani si giocherà Milan-Sassuolo, ma l'attenzione è quasi tutta sulla Superlega. Ecco il pensiero di Pioli a riguardo in conferenza.

Domani ci sarà Milan-Sassuolo che potrebbe essere determinante nelle ambizioni rossonere, ma l'attenzione è quasi tutta sulla Superlega, ciò nonostante Stefano Pioli in conferenza stampa alla vigilia non ha risposto a molte domande a riguardo, dopo aver espresso un suo parere iniziale. Più che un parere, in realtà, è un rimandare a tempo debito i commenti. Per ora concentrati sul campo. Ecco le sue dichiarazioni: "Ascolto i consigli del mio club, che mi ha chiesto di focalizzarci sul lavoro e sull'obiettivo che abbiamo. Quello che sarà il futuro lo valuteremo e vedremo ciò che succederà. Non è il momento di pensare a queste cose. Il Milan negli ultimi sette anni non è mai arrivato nelle ultime quattro. Per noi sarebbe un traguardo importante e significherebbe che il lavoro fatto ha portato a una crescita del club e dei singoli. Quindi l'obiettivo c'è ed è importante. Il futuro nessuno lo può prevedere, io non sono la persona indicata per parlare". Leggi tutte le parole di Pioli in conferenza >>>