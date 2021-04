Milan-Sassuolo, Pioli: “Nessuno ci regalerà niente”

Domani c'è Milan-Sassuolo e Pioli ha parlato in conferenza stampa della difficoltà dei match. Ecco le sue dichiarazioni.

Domani ci sarà Milan-Sassuolo e questa è l'unica cosa che conta sul serio, come dice anche Stefano Pioli in conferenza stampa. Sarà la 32^ giornata del campionato di Serie A e probabilmente sarà decisiva per la lotta ai primi quattro posti. A Pioli in conferenza è stato chiesto se preferirebbe giocare contro squadre che non hanno più nulla da chiedere e quindi spensierate o se invece è meglio affrontare squadre in lotta per qualcosa e sotto pressione. Ecco la risposta di Pioli: "Nessuno regala niente. Dobbiamo mettere il massimo in ogni gara. Ci siamo preparati bene, al netto di qualche difficoltà, che speriamo di risolvere domani". Leggi tutte le parole di Pioli in conferenza >>>