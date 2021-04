Milan-Sassuolo, Pioli: “Loro vivono per queste partite”

Pioli ha parlato in conferenza stampa prima di Milan-Sassuolo, sottolineando come non si possa stare tranquilli in vista di domani.

Stefano Bressi

Domani ci sarà Milan-Sassuolo e oggi Stefano Pioli ha parlato, come di consueto, in conferenza stampa alla vigilia del match, che sarà valido per la 32^ giornata del campionato di Serie A. Interrogato sul fatto che il Milan sia tornato a vincere a San Siro e che ora si possa affrontare il match con i neroverdi con più tranquillità, il tecnico ha ribadito che la tranquillità non deve esistere. Ecco le sue dichiarazioni: "Tranquilli è un termine che non ci deve appartenere. Dobbiamo essere concentrati. Le vittorie quando sono difficili danno convinzione e mentalità. Il Sassuolo vive per queste partite. Ha un gioco evoluto, con qualità e personalità". Leggi tutte le parole di Pioli in conferenza >>>