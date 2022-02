Milan, Sanches lancia l’indizio social: gli piace vedersi rossonero

Sanches è uno dei principali obiettivi di mercato del Milan e il giocatore lascia alcuni segnali sui social: ecco un like particolare.

Uno dei principali obiettivi di mercato del Milan per l'estate è Renato Sanches, centrocampista portoghese classe 1997 che attualmente gioca nel LOSC e che già a gennaio il club rossonero aveva provato a prendere. Per tempistiche e disponibilità economica, non si era riusciti a chiudere subito. Discorso solo rinviato all'estate. I prossimi giorni sono previsti alcuni contatti tra le parti per provare a cercare una prima intesa economica col giocatore, prima di passare al club francese, che chiede 30 milioni.