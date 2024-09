San Siro, niente finale di Champions nel 2027: ecco il reale motivo

La notizia poteva anche essere nell'aria, ma ora è arrivata la nota ufficiale e la finale di Champions League 2027/2028 non si terrà a San Siro . Lo stadio di casa di Inter e Milan sarebbe dovuta essere la sede dell'ultimo atto della massima competizione europea tra tre stagioni. Nella giornata odierna, però, la UEFA ha emesso una nota al termine della riunione del Comitato Esecutivo svoltosi a Praga. Inizialmente l'assegnazione sembrava dover essere automatica, così come quella di fari disputare la finale del 2026 a Budapest . Ma alla fine il massimo organo continentale ha spiegato il motivo della scelta. Ecco, dunque, il comunicato.

Champions League, salta l'ipotesi San Siro per la finale del 2027? Ecco tutta le verità e la nota ufficiale

"Poiché il Comune di Milano non poteva garantire che lo stadio San Siro e le aree circostanti non sarebbero stati interessati da lavori di ristrutturazione nel periodo della finale della UEFA Champions League 2027, è stato deciso di non assegnare la finale a Milano e di riaprire il processo di candidatura per nominare una sede adeguata, con una decisione attesa per maggio/giugno 2025".