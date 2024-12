Celtic – Bertie Auld ricorda la sconfitta a San Siro contro il Feyenoord

La preparazione del Celtic non fu ideale: la squadra aveva terminato la stagione tre settimane prima della finale, mentre il Feyenoord era ancora in corsa nel campionato olandese. Inoltre, il luogo scelto per il ritiro, Varese , si trovava troppo lontano da San Siro , il che influì negativamente sull’approccio alla partita.

La partita

Nonostante un buon inizio, con il gol di Tommy Gemmell, il Celtic non riuscì a mantenere il controllo del gioco. Auld ricorda come il Feyenoord dominò il centrocampo e l’attacco, con Kindvall che non dava tregua alla difesa del Celtic. Il gol del 2-1 di Kindvall in extra-time segnò la fine dei sogni del Celtic, che dovette arrendersi dopo aver visto sfumare l’opportunità di conquistare la seconda Coppa dei Campioni.