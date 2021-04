Milan-Sampdoria, tre rossoneri diffidati: ecco chi sono / Serie A News

Sono tre i giocatori del Milan che rischiano la squalifica nel match contro la Sampdoria. Ecco chi sono i rossoneri diffidati

Quasi tutto pronto al fischio d'inizio di Milan-Sampdoria, match valido per la 29^ giornata di Serie A. La squadra di Stefano Pioli vuole consolidare il posto in Champions League e, chissà, puntare ancora più in alto nella speranza di qualche passo falso dell'Inter. Nella fase finale del campionato ci sarà bisogno di tutti, ma attenzione ai giocatori che rischiano la squalifica perché in diffida. Sono tre i rossoneri diffidati: si tratta di Ante Rebic, Diogo Dalot e Samu Castillejo. Queste le formazioni ufficiali: due novità per il Milan