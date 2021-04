Milan-Sampdoria, Ranieri: “Dispiaciuti per il pari, ma che partita”

Al termine di Milan-Sampdoria, l'allenatore blucerchiato Ranieri ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club genovese.

Ad una manciata di minuti da un risultato storico. La Sampdoria è andata davvero vicina ad espugnare San Siro, Claudio Ranieri per poco non infilava il gatto nel sacco: «Siamo venuti qui per vincere. Siamo un po’ dispiaciuti per il gol subito nel finale, ma che partita della mia Samp. I ragazzi sono stati volitivi e di sostanza. L’ingenuità dell’espulsione ci ha penalizzato nell’andare alla ricerca del secondo gol; ma la prova c’è stata e sono davvero soddisfatto di quello che è stato fatto. Anche con un uomo in meno, il primo tiro nel nostro specchio è arrivato all’82’: c’è stata grande attenzione tattica» .